Lübnan\'da Daha Fazla Patlama

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(ANKARA) - Lübnan medyası, öğle saatlerinde ülke genelinde dün gerçekleşen çağrı cihazı patlamalarına benzer bir dizi patlama gerçekleştiğini bildirdi.

Lübnan genelinde binlerce cağrı cihazının dün patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanmasının ardından yeni patlama haberleri geldi.

Hizbullah'a yakın Al Manar TV'de yer alan haberlere göre; Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan'da bağlı bir dizi çağrı cihazı daha patladı. Haberlerde patlamaların Lübnan'da dört Hizbullah üyesinin cenazesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiği aktarıldı. Bölgede görev yapan basın mensupları da Lübnan'ın güneyinde patlama sesleri duyulduğunu doğruladı.