Lübnan'da İç Savaş Tehdidi

15.08.2025 18:36
Adalet Bakanı Nassar, Hizbullah'ın silah bırakmamasına tepki göstererek iç savaş uyarısında bulunuyor.

Lübnan'da aralarında Adalet Bakanı Adil Nassar'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili, silahlarını teslim etmeyi reddeden Hizbullah'a tepki göstererek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Nassar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazılarının, silahını savunmak için Lübnan'ı yok etmekle tehdit etmesi, silahın Lübnan'ı savunmak için olduğu söylemine son vermektedir." ifadelerini kullandı.

Meclisteki bağımsız Sünni milletvekili Eşref Rifi ise, "herhangi bir iç karışıktan Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu" söyleyen Hizbullah lideri Naim Kasım'a, "Hizbullah'ı iç savaş tehdidini tekrarlamaması konusunda uyarıyoruz." sözleriyle yanıt verdi.

Rifi, şunları kaydetti:

"Şeyh Naim Kasım'ın partisi, Lübnan'a işgali, insani ve ekonomik felaketi miras bıraktı. Bugün ise yenilginin ardından devleti ve Lübnanlıları tehdit ediyor, mağduriyet iddiasında bulunuyor ve Lübnanlıların çoğunluğunu hainlikle suçluyor."

Sağcı Hristiyan Ketaib Partisi milletvekili Elias Hankeş, yaptığı yazılı açıklamada, "Naim Kasım, sözleriyle halkın hayatını, Lübnan'ın meşruiyetini ve ülkenin tamamını tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Sünni milletvekili Vaddah Sadık ise toplumsal barışın, şantaj konusu ya da mezhepsel gerilim aracı olmadığını belirterek, "Lübnanlıların hayatı, herhangi bir parti, grup veya mezhebin elinde değildir." yorumunu yaptı.

Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisi milletvekili Gays Yazbek de "Şeyh Naim Kasım söylemleriyle İsrail ile savaşıyor, eylemleriyle de Lübnan'ı yok ediyor. Bizi tehdit etme Şeyh (Kasım); zira biz zaten genel bir kıyımın ortasındayız. Lübnan'a merhamet edin" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur. Saldırıları durdurun ve İsrail'i Lübnan'dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
