Lübnan\'da İsrail-Hizbullah çatışmalarında 7 kişi öldü

Lübnan'da, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 2'si Hizbullah mensubu olmak üzere 7 kişi öldü.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Hula beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.
Hula'daki bir caminin çıkışına düşen top mermileri nedeniyle 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Ölen kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'ın iç kesimlerinde yer alan Sayda kentinin kuzeyi ve başkent Beyrut'un güneyindeki Cadra beldesinde bir araca hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Hizbullah'tan 8 saldırı açıklaması
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, yaptığı bir diğer açıklamada da son 24 saatte İsrail'in askeri mevzilerine 8 kez saldırı düzenlendiğini belirtti.
Açıklamada, Kiryat Şmone yerleşim birimi, Branit, Cel el-Alem, Hadab Ayta Tepeleri, El Manara, Dişon ve Hirbat Maar mevzilerinin uygun silah ve füzelerle hedef alındığı kaydedildi.
Ayrıca, İsrail ordusuna ait "Skylark" tipi insansız hava aracının ele geçirildiği ifade edildi.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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