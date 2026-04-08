Lübnan'da İsrail Saldırıları: 112 Ölü, 837 Yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23 kişi artarak 112'ye, yaralıların sayısının 837'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.