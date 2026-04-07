Lübnan'da İsrail Saldırıları: 1530 Ölü

??????? Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 33 artarak 1530'a, yaralı sayısının ise 4 bin 812'ye çıktığı duyuruldu.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1530'a, yaralı sayısının ise 4 bin 812'ye yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 102'sinin kadın ve 57'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1497'ye çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.