Lübnan'da İsrail Saldırısı: 303 Ölü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'da can kaybı 303'e yükseldi, 1150 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün ülke genelinde eş zamanlı düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 303'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği saldırılarda 303 kişinin hayatını kaybettiği, 1150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin henüz kesinleşmediği, enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarının birçok bölgede sürdüğü ifade edildi.

Hastanelere ulaştırılan bazı cenazelerin kimlik tespitinin ise DNA incelemeleriyle devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:18:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.