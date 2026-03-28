Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar Artıyor

28.03.2026 21:14
DSÖ, Lübnan'da bu ay 51 sağlık çalışanının öldüğünü ve 7'sinin yaralandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da bu ay 51 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 7'sinin yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün Lübnan'ın güneyinde bir trajedi daha yaşandığını belirten Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarına yönelik 5 saldırıda 9 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bu ay öldürülen sağlık personeli sayısı 51'e yükseldi. Saldırılarda 7 sağlık görevlisi de yaralandı." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, martın, "DSÖ'nün Ekim 2023'te ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları izlemeye başlamasından bu yana Lübnan'da sağlık çalışanları için en ölümcül ikinci ay" olduğunu belirtti.

Lübnan'da 2 Mart'ta başlayan saldırıların artmasından bu yana çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere 120'den fazla sağlık çalışanının yaralandığını aktaran Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine yönelik tekrarlanan saldırılar, Lübnan'ın güneyinde hizmet sunumunu ciddi şekilde aksatıyor. 4 hastane ve 51 temel sağlık merkezi şu anda kapalı ve en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda temel bakıma erişimi önemli ölçüde sınırlıyor. Birçok diğer sağlık tesisi de kısmi hasar gördü ve azaltılmış kapasiteyle çalışıyor."

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu trajedileri sona erdirmenin tek yolunun, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları acilen sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Brent petrolün fiyatı rekor kırdı Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Van Dijk’tan Galatasaray’a olumlu sinyal Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

22:02
İran’ın başkenti Tahran’da patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
