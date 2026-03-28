Lübnan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırılar Artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da bu ay 51 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ve 7'sinin yaralandığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bugün Lübnan'ın güneyinde bir trajedi daha yaşandığını belirten Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarına yönelik 5 saldırıda 9 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bu ay öldürülen sağlık personeli sayısı 51'e yükseldi. Saldırılarda 7 sağlık görevlisi de yaralandı." bilgisini verdi.

Ghebreyesus, martın, "DSÖ'nün Ekim 2023'te ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları izlemeye başlamasından bu yana Lübnan'da sağlık çalışanları için en ölümcül ikinci ay" olduğunu belirtti.

Lübnan'da 2 Mart'ta başlayan saldırıların artmasından bu yana çoğunluğu ülkenin güneyinde olmak üzere 120'den fazla sağlık çalışanının yaralandığını aktaran Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine yönelik tekrarlanan saldırılar, Lübnan'ın güneyinde hizmet sunumunu ciddi şekilde aksatıyor. 4 hastane ve 51 temel sağlık merkezi şu anda kapalı ve en çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda temel bakıma erişimi önemli ölçüde sınırlıyor. Birçok diğer sağlık tesisi de kısmi hasar gördü ve azaltılmış kapasiteyle çalışıyor."

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu ve asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, bu trajedileri sona erdirmenin tek yolunun, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları acilen sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.