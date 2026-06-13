Lübnan'da Silah ve Hukuk Üzerine Uyarı - Son Dakika
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Lübnan'da Silah ve Hukuk Üzerine Uyarı

13.06.2026 10:30
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Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın ya silahın devletin elinde olacağını ya da milislerin etkisi altında kalacağını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ın ya silahın yalnızca devletin elinde olduğu ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir yapıya kavuşacağını ya da milis mantığının rehinesi olarak kalacağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn, eski Bakan Tony Süleyman Franciye, ailesi ve beraberindeki kişilerin öldürülmesinin 48. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Avn, "Lübnan ya silahın devletin tekelinde olduğu bir yapıda birleşecek ya da milis mantığının rehinesi olacak." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın bugün kritik bir dönemeçten geçtiğini kaydeden Avn, mezhepçi ve bölgesel ayrışmaların ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm sunamayacağını ifade etti.

Ulusal birliğin yalnızca sloganlarla değil açıklık, adalet ve toplumun tüm kesimlerine eşit yaklaşım temelinde güçlendirilebileceğini vurgulayan Avn, tüm vatandaşların özgür ve eşit yaşadığı, hukuk devleti ilkelerine bağlı bir Lübnan için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Beyrut yönetimi, silahların yalnızca devlet tekelinde toplanması gerektiğini vurgularken Hizbullah ise bu yaklaşıma karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Silah ve Hukuk Üzerine Uyarı - Son Dakika

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