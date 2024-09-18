Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İsrail İstihbaratı İddiası - Son Dakika
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Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İsrail İstihbaratı İddiası

Hizbullah'a teslim edilen telsizlerde İsrail tarafından tuzaklama yapıldığı öne sürüldü.

18.09.2024 20:17
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Lübnan genelinde patlamalar yaşanan telsizlerin Hizbullah'a teslim edilmeden önce İsrail istihbarat servisleri tarafından tuzaklandığı öne sürüldü.

ABD'nin "Axios" haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği iddia edildi.

Kaynaklara göre telsizlerin, Hizbullah'ın İsrail ile olası bir savaşta kullanması beklenen acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Haberde bir başka kaynağın, yalnızca İsrail ile savaş sırasında kullanılması amaçlandığı için çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında tutulduğu yorumuna yer verildi.

Öte yandan haberde yer alan iki kaynağa dayandırılarak, "Hizbullah'ın çağrı cihazı patlamalarına ilişkin soruşturmasının telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle ikinci saldırı kararının alındığı" öne sürüldü.

Kaynaklara göre telsiz saldırısıyla, "İsrail ile çatışmaya ilişkin Hizbullah'a politika değiştirmeye yönelik baskı ve Hamas'tan uzaklaşıp İsrail ile ayrı bir anlaşma yapmaya ikna etmenin amaçlandığı" savunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana gelmişti.

Telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre 9 kişi ölürken, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İsrail İstihbaratı İddiası - Son Dakika

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