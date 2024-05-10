Lübnan'dan atılan füzeler İsrail'in kuzeyinde yangına neden oldu - Son Dakika
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Lübnan'dan atılan füzeler İsrail'in kuzeyinde yangına neden oldu

Lübnan\'dan atılan füzeler İsrail\'in kuzeyinde yangına neden oldu

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Hizbullah Hareketi, İran yapımı füzelerle İsrail'in sınır üzerindeki yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

10.05.2024 21:25
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İsrail'in kuzeyinde ormanlık alanda Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail'in kuzeydeki Kiryat Şmona bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı görüldü. Yangının Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle çıktığı belirtildi.

Öte yandan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Teyr Harfa beldesinde düzenlediği saldırıya karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Kiryat Şmona ve Yiftah yerleşim birimindeki binalarda konuşlu askerlerin füzelerle vurulduğu kaydedilmişti.

İsrail medyasında yayınlanan haberlerde, Kiryat Şmona'daki saldırıda füzelerden bir tanesinin araca isabet ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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