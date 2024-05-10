Lübnan\'dan atılan füzeler İsrail\'in kuzeyinde yangına neden oldu

İsrail'in kuzeyinde ormanlık alanda Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail'in kuzeydeki Kiryat Şmona bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı görüldü. Yangının Lübnan'dan atılan füzeler nedeniyle çıktığı belirtildi.
Öte yandan Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan Teyr Harfa beldesinde düzenlediği saldırıya karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Kiryat Şmona ve Yiftah yerleşim birimindeki binalarda konuşlu askerlerin füzelerle vurulduğu kaydedilmişti.
İsrail medyasında yayınlanan haberlerde, Kiryat Şmona'daki saldırıda füzelerden bir tanesinin araca isabet ettiği aktarılmıştı.
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