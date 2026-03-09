Lübnan'dan İsrail'e Müzakere Teklifi - Son Dakika
Lübnan'dan İsrail'e Müzakere Teklifi

09.03.2026 23:42
Lübnan, ABD aracılığıyla İsrail'e saldırıları durdurması için doğrudan müzakereler önermiştir.

TEL Lübnan Hükümeti'nin ABD aracılığıyla saldırıları sona erdirmesi için İsrail'e doğrudan müzakereler yapılmasını teklif ettiği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyrut yönetiminin ilettiği doğrudan müzakere teklifinin İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi ve ilerleyen süreçte iki ülke arasında olası bir barış anlaşmasına zemin hazırlanmasını amaçladığı belirtildi.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklar, Lübnan'ın Washington yönetimi üzerinden ilettiği teklife hem İsrail hem de ABD'nin "mesafeli ve şüpheci" yaklaştığını öne sürdü.

Lübnan hükümetinin geçen hafta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a İsrail'in saldırılarını tümüyle sona erdirecek bir anlaşmaya arabuluculuk etmesi için teklifte bulunduğu aktarıldı.

Kaynaklar, Tom Barrack'ın bu teklife yanıtının "İsrail'e karşı yardımımızı istiyorsanız, saçmalıkları bırakın. Hizbullah'ın silahları konusunda atılan gerçek bir adım yoksa, bunun bir anlamı yok." olduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin Lübnan'ın teklifinden haberdar olduğunu söyleyen kaynaklar, ancak söz konusu teklifin kabul edilmesi için "çok geç" olduğunu ve Tel Aviv'in Hizbullah'ı tamamen ortadan kaldırmaya odaklandığını öne sürdü.

Beyrut yönetiminin teklifinin İsrail ile bakanlar düzeyinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde görüşmeler gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.???????

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

23:28
