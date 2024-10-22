Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

İsrail, Lübnan'dan 77 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.10.2024 02:46
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İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını, bunlardan bir kısmının etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

İsrail ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerle ilgili bilgi paylaştı.

Lübnan'dan atılan 45 roketin Golan'da açık araziye düştüğü, Yukarı Celil, Batı Celil ve Golan Tepelerine fırlatılan 30 roket ile Beyt Şan Vadisi ve Menşiye'ye fırlatılan 2 roketten bir kısmının etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.

Roketlerin düşmesi sonucu pek çok yerde yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bu yangınlara müdahale ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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