Lübnan'dan Roket Saldırısı: İki Yaralı
Lübnan'dan Roket Saldırısı: İki Yaralı

19.03.2026 19:42
Kiryat Şimona'ya Lübnan'dan atılan roketlerle bir bina vuruldu, biri ağır iki kişi yaralandı.

TEL İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşiminde Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle biri ağır iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Lübnan'dan atılan roketlerden birinin Kiryat Şimona'daki bir binaya doğrudan isabet ettiği bildirildi.

Kısmen hasar alan binadan doğrudan isabet nedeniyle dumanlar yükseldiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, roket saldırısı nedeniyle yaralanan iki kişiden birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Hizbullah, ABD ile İran'a saldırılar başlatan İsrail'in kuzeyine sık sık roket saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

