Lübnan'dan Suriye İhlaline Karşı Önlem

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Lübnan ordusu, Suriye sınırında yaşanacak ihlalere karşılık verileceğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın direktifleri doğrultusunda, kuzey ve doğuda konuşlu birliklere Suriye topraklarından Lübnan'a açılacak ateşe karşılık verileceği bildirildi.

Lübnan'ın birçok bölgesinin topçu ve silahlı saldırılara maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki birliklerin saldırılara uygun bir şekilde karşılık vereceği kaydedildi.

Suriye'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı telefonla arayarak iki ülke arasındaki sınır güvenliğini görüşmüştü.

Görüşmede, Avn ve Şara'nın "Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ve sivillerin korunması için işbirliği yapılması" konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 6 Şubat'ta Lübnan sınırı yakınlarında, Humus iline bağlı Kusayr ilçesinin Haveyk köyü yakınlarında, kaçakçılık yapan kişilerle Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını, kaçakçıların gözaltına alınarak çok sayıda silaha el konulduğunu duyurmuştu.