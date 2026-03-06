Lübnan'dan Suriye'ye Kaçış

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıların ardından ülkedeki çatışmalardan kaçan 65 binden fazla sivil Suriye'ye giriş yaptı.

İsrail ordusunun başta Beyrut'un Dahiye Mahallesi olmak üzere Lübnan'ın birçok yerine hava saldırıları düzenlemesi ülkedeki göç hareketliliğini artırdı.

İsrail saldırılarından kaçan en az 65 bin sivil, Şam kırsalındaki Cdeydet Yabus ile Humus'taki Cusiye sınır kapıları üzerinden Suriye'ye geçti.

Gümrük ve Limanlar Genel Müdürlüğü Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şam ve Humus bölgelerinde yer alan Suriye kapılarından 65 bin sivil Suriye'ye geçiş yaptı."dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında yer alan Cdeydet Yabus ile Humus'taki Cusiye sınır kapılarında Afet ve Acil Durumlar Bakanlığı ile STK'lar geçen siviller için gıda, sağlık ve elbise yardımında bulunuyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.