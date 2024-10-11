Lübnan\'dan Tahliye Edilenler Mutlu

Güncel

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar ile Mersin'e getirilen siviller, yaşadıkları mutluluğu anlattı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Lübnan'dan 588 kişi ile yurda dönen TCG Bayraktar'daki siviller, işlemlerin tamamlanmasının ardından gemiden indirildi.

Lübnan'da öğretmenlik yapan Büşra Gülbaba (26), AA muhabirine, Türk askerini görünce çok heyecanlandıklarını ve o anda güvende hissetmeye başladıklarını söyledi.

Korku dolu günler geçirdiklerini belirten Gülbaba, "Bir bombardıman görmedik ama sesleri duyuyorduk, güvensiz hissediyorduk. Zor geçti, uçuşlarımız iptal edildi. Tahliye talebinde bulunduk. Sağ olsun devletimiz yardımcı oldu. Türk askeri çok yardımcı oldu tahliye sürecinde. Çok konforlu şekilde geldik. Mutluyuz, ülkemizdeyiz ve artık güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Safa Coşkun da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam orada ve evimize yakın yerde birkaç dakika önce patlama gerçekleşti. Mutluyum. Ülkemize döndüğümüz için ve devletin bizi bırakmadığı için mutluyuz." dedi.

"Askerleri limanda görünce hepimiz alkışladık, sevindik"

Mardinli 26 yaşındaki Meryem Erol da İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle Türk askerleri çok yardımcı oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Askerleri limanda görünce hepimiz alkışladık, sevindik." ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki Rüveyda Güven de Adana'ya gideceğini belirterek, "Buruk bir sevinç içerisindeyiz. Eşimi orada bırakıp çocuklarımı memlekete getirdim. Orada korku içerisindeydik. Şimdi hem hüzün hem sevinç yaşıyoruz. Çok şükür buradayız. Türkiye'me çok teşekkür ediyorum. Artık memleketimden Lübnan'a dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

Gemiler 300 ton insani yardım ulaştırmıştı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.