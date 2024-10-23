Lübnan'dan Tel Aviv'e Roket Saldırısı

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İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 4 roket fırlatıldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığı ve Tel Aviv'e 4 roket fırlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin füzelerden ikisine müdahale ettiği, diğerlerinin de açık alana düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çalmasının ardından sığınaklara yönelen İsrailliler arasında yaralananlar olduğu bilgisi verildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ordudan aktardığı bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Kiryat Şimona ve Kafr Giladi yerleşim yerleri dahil birçok bölgesine 130 füzenin atıldığı aktarıldı.