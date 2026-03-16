Lübnan'dan UNIFIL'e Saldırılara Kınama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine ülkenin güneyinde ateş açılmasını kınadı ve Hizbullah'a askeri faaliyetlerinin yasa dışı sayıldığı kararı hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Yatır, Deyr Kifa ve Kallaviye'deki üslerinin yakınlarında rutin devriye gezen UNIFIL güçlerine yönelik üç ayrı olayda gerçekleştirilen silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

UNIFIL güçlerine düzenlenen saldırının uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, barış güçlerinin BMGK'nin 1701 sayılı kararı uyarınca kendini savunma ve görevlerini engelleme girişimlerine karşı koyma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu'nun 2 Mart tarihli kararının hatırlatıldığı açıklamada, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasa dışı ilan edildiği ve Hizbullah'ın silahlarını Lübnan devletine teslim etmek zorunda olduğu vurgulandı.

Lübnan hükümetinin tutumuna önem atfedilen açıklamada, "Devlet dışında faaliyet gösteren hiçbir silahlı grubun, şüpheli amaçlarla Lübnan'ı kaosa sürüklemesine izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan devletinin ülkeyi korumak, güvenliğini sağlamak ve halkın çıkarlarına hizmet etmek için toprakları üzerindeki egemenliğini uygulama ve silahların meşru kurumlarla sınırlandırılması konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Lübnan'ın güneyindeki Yatır, Deyr Kifa ve Kallaviye beldelerindeki üsleri çevresinde UNIFIL barış güçlerine "muhtemelen devlet dışı silahlı gruplar tarafından 3 ayrı olayda ateş açıldığı" ifade edildi.

İsrail'in hava ve kara saldırılarını genişletmesi nedeniyle Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah mensupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan genelinde hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusuna karşı Hizbullah da ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırıları düzenliyor.