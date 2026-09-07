İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'den Lübnan\'a saldırı! 2\'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan haber ajansı: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırıda ikisi bebek, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman beldesine düzenlediği saldırılarda 2'si bebek, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, saldırılardan birinde üç katlı bir konut hedef alınırken, bölgede görev yapan sağlık çalışanlarının bulunduğu araç da vuruldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan'dan gelen son bilgilere göre, Kefr Rumman beldesinde gece saatlerinde düzenlenen saldırılar can kayıplarına yol açtı.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Kefr Rumman'da üç katlı bir konutu hedef aldığını bildirdi. Saldırının ardından bina tamamen yıkılırken, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışma başlatıldı.

2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden aktarılan son bilgilere göre, konuta düzenlenen saldırıda 2'si bebek 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Enkaz altında kayıp kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kefr Rumman, bir gün önce de İsrail saldırılarının hedefleri arasındaydı. Lübnan Sağlık Bakanlığının 6 Eylül için açıkladığı ilk bilançoda, beldede 4 kadının yaralandığı bildirilmişti. İsrail'in aynı gün Nebatiye ve çevresindeki farklı noktalara düzenlediği saldırılarda da ölü ve yaralılar olduğu açıklanmıştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BULUNDUĞU ARAÇ DA VURULDU

Kefr Rumman'da daha sonra sağlık çalışanlarının bulunduğu bir araç da İsrail saldırısının hedefi oldu. Yerel kaynaklardan bazıları saldırıda 2 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece beldedeki saldırılarda bildirilen toplam can kaybı 11'e yükseldi.

Ancak saldırıya ilişkin ilk haberlerde can kaybı konusunda farklı rakamlar yer aldı. Anadolu Ajansı ve bazı Lübnan kaynakları, ilk yardım aracına yönelik saldırıda 1 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu nedenle araç saldırısındaki kesin can kaybına ilişkin farklı kaynaklardaki bilgiler henüz tam olarak örtüşmüyor.

BÖLGEDE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun saldırıları Kefr Rumman ile sınırlı kalmadı. Nebatiye ve çevresindeki çeşitli bölgeler de hava ve topçu saldırılarının hedefi oldu.

6 Eylül'de Lübnan Sağlık Bakanlığına dayandırılan bilgilere göre, Nebatiye el-Fevka'da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Arab Salim'de 2 kadın yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı. Nebatiye'de ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL, HİZBULLAH'IN İHA SALDIRISINI GEREKÇE GÖSTERDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının Hizbullah tarafından İsrail askerlerine yönelik insansız hava aracı gönderilmesinin ardından gerçekleştirildiğini savundu. İsrail ordusu, söz konusu İHA'lardan birinin düşürüldüğünü açıklamıştı.

Bölgede karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ederken, Kefr Rumman'daki saldırılara ilişkin kesin bilanço konusunda Lübnan makamlarından gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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