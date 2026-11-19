İsrail işgali altındaki Lübnan'ın güneyindeki Zevtar eş-Şarkiyye kasabasında yıkılan evler ve İsrail ordusuna ait bir tank, 18 Kasım 2026 tarihli fotoğrafta görülüyor. Fotoğraf, bölgedeki yıkımı ve İsrail ordusuna ait tankı kayda geçiriyor.
ZEVTAR EL-GARBİYE, 19 Kasım (Xinhua) -- İsrail işgali altında bulunan Lübnan'ın güneyindeki Zevtar eş-Şarkiyye kasabasında yıkılan evler ve İsrail ordusuna ait bir tank görülüyor, 18 Kasım 2026. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
19.11.2026 14:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'ın güneyindeki Zevtar eş-Şarkiyye'de yıkılan evler ve İsrail tankı görüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?