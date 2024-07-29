Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi MEA, 5 uçak seferini riskler nedeniyle erteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi MEA, 5 uçak seferini riskler nedeniyle erteledi

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), mevcut riskler nedeniyle 5 uçak seferini yarın sabaha ertelediğini duyurdu. Uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklanan ertelemenin, Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut destinasyonlarına yapılacak seferleri etkilediği belirtildi. Bu ertelemenin ardından MEA'nın Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini daha önce erteleme kararı aldığı biliniyor.

29.07.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), 5 uçak seferinin mevcut riskler nedeniyle yarın sabaha ertelendiğini duyurdu.

MEA internet sitesinden yaptığı duyuruda, ikinci defa Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelecek olan uçak seferleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, MEA'ya ait ve Lübnan'a akşam-gece gelecek olan 5 uçak seferinin ertelendiği, uçuşların yarın sabah gerçekleştirileceği belirtildi.

Uçak seferlerinde meydana gelen ertelemenin uçak sigorta firmaları ile yaşanan teknik bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Seferleri ertelenen uçakların destinasyonlarının ise "Dubai-Beyrut, Londra-Beyrut, Doha-Beyrut, Kuveyt-Beyrut ve Cidde-Beyrut" olduğu aktarıldı.

MEA, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Sigorta, Kuveyt, Londra, Beyrut, Lübnan, Dubai, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi MEA, 5 uçak seferini riskler nedeniyle erteledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:56:45. #1.11#
SON DAKİKA: Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi MEA, 5 uçak seferini riskler nedeniyle erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement