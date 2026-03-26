Lübnan, İsrail'in saldırılarını kınayarak BMGK'ya şikayet edecek
Lübnan, İsrail’in saldırılarını kınayarak BMGK'ya şikayet edecek

26.03.2026 20:18
Lübnan, İsrail'in işgal tehditleri ve saldırılarını kınayarak BMGK'ya resmi şikayette bulunacak.

Lübnan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) resmi şikayette bulunacağını bildirdi.

Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında gerçekleştirilen olağan kabine toplantısında, İsrail'in saldırıları ve bunların yol açtığı yerinden edilme krizinin etkileri ele alındı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Enformasyon Bakanı Paul Markus, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi işgal altına alma yönündeki tehditlerini ve altyapıyı hedef alan saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Markus, köprülerin bombalanması, evlerin hedef alınması ve sivillerin zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetinin, İsrail'in ihlallerine ve saldırı ve işgal tehditlerine karşı BMGK'ye resmi şikayette bulunacağını aktaran Markus, Başbakan Selam'ın da BM Genel Sekreteri ile doğrudan temas kuracağını ifade etti.

Bakan Markus, başkent Beyrut'ta güvenliğin artırılması kapsamında ordu ve iç güvenlik güçlerinin devriyelerinin yoğunlaştırıldığını da bildirdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:54:03.
