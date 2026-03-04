MEYDUN, 4 Mart (Xinhua) -- Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim son günlerde sınır hattı boyunca yoğunlaşan hava saldırıları ve karşılıklı saldırılar nedeniyle tırmanıyor.
Saldırılar nedeniyle can kayıplarında artış ve geniş çaplı yerinden edilmeler yaşanırken, acil müdahale sistemleri üzerindeki yükün arttığı bildiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Lübnan-İsrail Sınırında Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.