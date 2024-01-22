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Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı

Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığına ait internet siteleri siber saldırıya maruz kaldı. Saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı
22.01.2024 - 12:10,
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Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığına ait internet sitelerinin siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Lübnan Meclisi ve Sosyal İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ülkenin resmi ajansı NNA'da paylaşıldı.

Açıklamada, "Bakanlığın internet sitesinin siber saldırıya maruz kalıp ele geçirilmek istendiği, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü" belirtildi.

Lübnan Meclisi internet sitesine de aynı şekilde siber saldırı yapıldığı, sitenin korunması için tüm işlemlerin durdurulduğu kaydedildi.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın tüm sistemine yönelik 7 Ocak'ta benzer bir saldırı düzenlenmiş, sistemin eski haline getirilebilmesi için günlerce çalışma yürütülmüştü.

Lübnan hükümeti saldırının kim tarafından yapıldığına dair kamuoyuyla henüz somut bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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