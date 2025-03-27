Lübnan Merkez Bankası'na Kerim Said Atandı - Son Dakika
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Lübnan Merkez Bankası'na Kerim Said Atandı

Lübnan hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Kerim Said'in atandığını duyurdu.

27.03.2025 17:17
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Lübnan hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Kerim Said'in atandığını duyurdu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, Merkez Bankası başkanlığına Kerim Said atandı.

Merkez Bankası Başkanı Kerim Said kimdir?

Kerim Said, 1964 yılında Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Kartaba beldesinde Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Başkent Beyrut'taki Saint Joseph Üniversitesi hukuk bölümünden mezun olduktan sonra ABD'deki Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Said'in, bankacılık hukuku alanında uzmanlaştığı biliniyor.

HSBC bankasında bir süre bankacılık hizmetleri müdürü olarak görev yapan Said, Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Growthgate Equity Partners" şirketinin kurucu yöneticilerinden.

Kerim Said, BAE'nin yanı sıra Katar, Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de hem maliye bakanlıkları hem merkez bankaları bünyelerindeki bazı çalışmalarda yer aldı.

New York Barosu'ndaki üyeliğini 1989'dan beri sürdüren Said, evli ve 3 çocuk babası.

Ülkede 2 yıl süren yönetim boşluğu ve eski Merkez Bankası Başkanı

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Daha sonra ise Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.

Lübnan'da 1993'ten beri Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunan Riyad Selame, mali yolsuzluk suçlamasıyla Eylül 2024'te gözaltına alındıktan sonra görevini yardımcısı Vesim Mansuri'ye bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Merkez Bankası'na Kerim Said Atandı - Son Dakika

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