Lübnan ordusu ABD yardımıyla 47 Humvee ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldı - Son Dakika
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Lübnan ordusu ABD yardımıyla 47 Humvee ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldı

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Lübnan ordusu, ABD yardım programları çerçevesinde 47 Humvee tipi araç ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldı. Teslimatın, ordunun operasyonel kapasitesini artırması ve birliklerin hazırlık düzeyini yükseltmesi hedefleniyor.

Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında 47 Humvee tipi askeri araç ve 5 kamyon teslim aldığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, araçların Beyrut Limanı'nda teslim alındığı belirtildi.

47 Humvee tipi askeri araç ile 5 kamyondan oluşan yardımın, ordunun operasyonel kapasitesini artırmayı ve birliklerin hazırlık düzeyini yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi.

Lübnan ordusu 20 Eylül'de de ABD'nin yardım programları kapsamında gönderilen, çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri teslim aldığını açıklamıştı.

Lübnan yönetimi, İsrail'in ülkenin güneyinden çekilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması dahil silahların devletin tekelinde toplanması sürecinde ordunun güçlendirilmesi için uluslararası destek arıyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da dün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde, Lübnan ordusuna ABD desteğinin sürdürülmesi ve ordunun kapasitesinin artırılması çağrısında bulunmuştu. Rubio ise desteği sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Lübnan ordusu ABD yardımıyla 47 Humvee ve 5 kamyonu Beyrut Limanı'nda teslim aldı - Son Dakika
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