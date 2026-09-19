Lübnan ordusu, İsrail'in Deyr Mimas'taki gözlem noktasına ses bombası attığını bildirdi - Son Dakika
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Lübnan ordusu, İsrail'in Deyr Mimas'taki gözlem noktasına ses bombası attığını bildirdi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam ve Mansuri beldelerine saldırı düzenledi, şiddetli patlamalar yaşandı. Lübnan ordusu, 18 Eylül'de İsrail askerlerinin Deyr Mimas'taki geçici gözlem noktasına ses bombası attığını, İsrail gücünün bölgeden ayrıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam ve Mansuri beldelerine yönelik saldırılarında şiddetli patlamalar yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Mercayun ilçesine bağlı Hiyam beldesine düzenlediği saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun Sur'un güneyindeki Mansuri beldesinde de akşam saatlerinde aşamalı olarak gerçekleştirdiği saldırılarda patlama sesleri yükseldi.

İsrail askerleri Lübnan ordusunun gözlem noktası çevresine ses bombaları attı

Bu arada, Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin ülkenin güneyindeki Deyr Mimas beldesinde Lübnan ordusuna ait geçici gözlem noktasının çevresine ses bombaları attığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ordunun yürüttüğü görevler kapsamında Mercayun ilçesine bağlı Deyr Mimas beldesinin dış kesimlerinde, Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) ile koordinasyon halinde 10 Eylül'de geçici bir gözlem noktası kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 Eylül'de İsrail ordusuna bağlı bir gücün, "güvenlik bölgesi" olarak adlandırılan alandaki söz konusu gözlem noktasına yaklaşarak çevresine ses bombaları attığı bildirildi.

Bunun üzerine Lübnan ordusunun bölgedeki askerlerini takviye ettiği ve iki taraf arasında gerginlik yaşandığı ifade edilen açıklamada, MCG4L üzerinden yürütülen temasların ardından İsrail gücünün bölgeden ayrıldığı, Lübnan askerlerinin de daha sonra beldedeki ana üslerine döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili takibin MCG4L ile koordinasyon halinde sürdüğü kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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