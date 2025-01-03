Lübnan-Suriye Sınırında Çatışma: 5 Asker Yaralı

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Lübnan'ın Suriye sınırında Baalbek kentine bağlı Maarabun bölgesinde Lübnan ordusu ile Suriye tarafındaki silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda 5 Lübnan askeri yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı Maarabun beldesinde, Suriye sınırında kaçak geçiş noktası tespit edildiği belirtildi.

Lübnan askerleri geçiş noktasını kapatmaya çalışırken, Suriye tarafından bu noktanın buldozerlerle açılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Askerlerin havaya uyarı ateşi açtığı, Suriye tarafından kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin de Lübnan askerlerine ateş ettiği bildirildi. Çıkan çatışmada 1 Lübnan askerinin yaralandığı aktarıldı.

Bölgede konuşlu Lübnan askerlerinin gerekli önlemleri aldığı ve olaya ilişkin takibin yapıldığı kaydedildi.

Ordudan yapılan diğer bir açıklamada da Maarabun beldesinde Lübnan ordusuna ait bir askeri birliğin Suriyeli silahlı kişilerce hedef alınmasının ardından bölgede yeniden çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Çatışmalarda 4 Lübnan askerinin orta dereceli yaralandığı ifade edildi.