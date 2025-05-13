Lübnan ve İngiltere Askeri İşbirliğini Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İngiltere Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Harv Smyth ile askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Selam'ın, başkenti Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Smyth liderliğindeki heyeti ve İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hamish Cowell'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Lübnan ile İngiltere arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Başbakan Selam ile İngiliz heyeti görüşmesinde özellikle askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin konuşulduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki gelişmelerin de değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, Başbakan Selam'ın, bazı noktalarda devam eden İsrail işgalinin sona ermesi gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını hala sürdürüyor.