Lübnan ve İsrail Güvenlik Görüşmeleri

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, mayıs sonunda Pentagon'da İsrail ile yapılması planlanan güvenlik konulu görüşmelerin teknik nitelikte olduğunu ancak siyasi süreçten bağımsız olmadığını söyledi.

Lübnan resmi televizyonuna konuk olan Markus, ABD arabuluculuğunda geçen ay İsrail ile başlatılan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Markus, İsrail ile müzakereler kapsamında güvenlik konulu toplantıların, mayıs ayı sonunda Lübnanlı askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Pentagon'da yapılacak güvenlik toplantılarının siyasi süreçten bağımsız olmadığının altını çizen Markus, bunun "Lübnan'ın egemenlik hedeflerine ulaşılması amacıyla ABD ile yürütülen işbirliğinin temel teknik ayağını" oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam'ın müzakere sürecinde tam bir uyum içinde hareket ettiğini kaydeden Markus, hedeflerin "işgal altındaki toprakların kurtarılması, İsrail'in geri çekilmesi, tutukluların serbest bırakılması, yerinden edilenlerin dönüşü ve yeniden imar sürecinin başlatılması" olduğunu ifade etti.

ABD tarafının Lübnan'ın tutumunu anladığını dile getiren Markus, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de geçen hafta Washington'da gerçekleştirilen müzakerelerin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

İsrail ile Hizbullah arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını ateşkese rağmen sürdürürken, Lübnan makamlarına göre saldırılarda 3 bin 42 kişi öldü, 9 bin 301 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Lübnan heyeti, 14-15 Mayıs'ta Washington'da gerçekleştirilen 3. tur görüşmelerde ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Heyet ayrıca, ABD himayesinde güvenlik konulu görüşmelerin 29 Mayıs'ta yapılması konusunda da mutabakat sağlandığını duyurmuştu.