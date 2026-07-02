Lübnan ve Suriye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Lübnan ve Suriye İşbirliği Vurgusu

Lübnan ve Suriye İşbirliği Vurgusu
02.07.2026 12:52
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriye ile karşılıklı işbirliği ve iç işlerine karışmama ilkesini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında karşılıklı işbirliği, koordinasyon ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Şeybani'yi başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Avn, Lübnan'ın Suriye ile işbirliği, koordinasyon ve her iki ülkenin iç işlerine müdahale etmeme esasına dayalı kardeşlik ilişkileri kurma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Suriye'nin istikrarını Lübnan'ın istikrarı kadar önemsediklerini vurgulayan Avn, özellikle sınır güvenliğinin sağlanması, insan ve silah kaçakçılığının önlenmesi gibi konularda iki ülke arasındaki koordinasyondan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Avn, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bana birçok görüşme ve telefon görüşmesinde, Suriye'nin rolünün geçmişte olduğu gibi olmayacağını, iki ülke arasında yeni bir sayfanın açıldığını ve Suriye'nin artık bir tarafın değil, tüm Lübnanlıların yanında olacağını vurguladı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak amacıyla kurulacak Ortak Yüksek Komisyonu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Şeybani ise Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın selamlarını ileterek Avn'ı resmi ziyaret için Şam'a davet etti.

Şeybani, ziyaretinin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve özellikle ekonomik alandaki koordinasyonu geliştirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ve Suriye İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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