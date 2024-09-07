Lübnan'da Savaşın İzleri Heykellere Yansıyor

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Lübnanlı yazar ve heykeltraş, ülkenin güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalara tanıklık eden insanların duygularını yaptığı heykellere yansıtıyor.

Lübnan'ın güneyindeki El-Hebbariye beldesi, İsrail-Hizbullah çatışmalarının yaşandığı yerlerden. İsrail savaş uçaklarının, beldede Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne 27 Mart'ta düzenlediği hava saldırısında 7 ilk yardım görevlisi hayatını kaybetmişti.

Hebbariye beldesi sakinlerinden heykeltraş Semir Mansur da kil kullanarak yaptığı büstlere, "savaş atmosferini" yaşayan belde sakinlerinin yüz ifadelerini işliyor.

Mansur, bölgeden topladığı kille yaptığı büstlere, hüzünleri, umutsuzlukları ya da azim ve kararlılıklarıyla bölge halkının hikayelerini nakşediyor.

"Gerçekte değiştiremeyeceğiniz şeyleri elinizle yaptığınız heykellerde değiştirebilirsiniz"

Tiyatro ve kısa hikaye yazarlığının ardından eşi vasıtasıyla kil ve heykeltraşlıkla tanışan Mansur, yıllardır bu sanatı icra ediyor.

Heykeltraşlığın çok yönlü ve geniş bir dünyasının olduğunu anlatan Mansur, kendisini daha çok kille heykel yapmanın cezbettiğini ve bu maddeye Lübnan'ın güneyinde kolaylıkla ulaşabildiğini ifade etti.

Mansur, "Kilin dünyası çok boyutlu olduğu için insanın hayal dünyasının sınırlarını zorluyor. Ona şekil vermeye çalıştığınızda, gerçek dünyada değiştiremeyeceğiniz bir şeyi elinizle şekil vererek değiştirmeniz mümkün oluyor." dedi.

Her birinin hikayesi var

Mansur'un evinde kilden yapılmış çok sayıda büst bulunuyor. Hebbariye'de gördüğü insanların yüzlerinin kendisinde bıraktığı izleri heykellerine yansıttığını ifade eden Mansur, her bir "yüz"ün bir hikayesi ve her bir hikayeden de çıkarılacak ders olduğunu söyledi.

Heykellerden birisini eline alan Mansur, "Mesela bu yüz, köydeki yaşlı bir teyzeye ait. Bu yüzü farklı açılardan görebilirsiniz; bir anne, komşu ya da gün görmüş yaşlı bir kadın. Bu yüzde aynı anda hem hüznü hem tebessümü, hem de kırışık yanaklarındaki duyguyu görebilirsiniz." diye konuştu.

Mansur başka bir heykelde ise İsrail'in yaklaşık 1 ay önce attığı fosfor bombası nedeniyle Hebbariye'de yanan çam ağaçlarıyla insan yüzünü birleştirdiğini ifade etti. Mansur, söz konusu heykelde, çam ağacının acı çektiğini ve bu "yüz"ün, "beni neden yaktınız" diye sorduğunu kaydetti.

Mansur'un şekil verdiği bir başka "yüz" ise 27 Mart'ta gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden ilk yardım görevlilerinden biri oldu. Mansur, bu "yüz"ü insani görevini yaparken saldırıya uğradığı için üzgün bir şekilde tasvir ettiğini anlattı.