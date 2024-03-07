Lufthansa Grubu 2023'te tarihinin üçüncü en yüksek karını elde etti

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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, geçen yıl 2,7 milyar avro kar elde ettiğini bildirdi.

Lufthansa Grubu, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, insanların Kovid-19 sonrası seyahat etmeye başlaması ve daha yüksek bilet fiyatları, Lufthansa'ya 2023 yılında tarihinin üçüncü en yüksek karını sağladı.

Alman şirketin 2022'de ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 1,5 milyar avro iken geçen yıl 2,7 milyar avro oldu.

Yaz dönemi, şirket tarihinin en karlı dönemi olurken, geçen yıl bir önceki yıla göre şirketin cirosu yüzde 15 artarak 35,4 milyar avroya yükseldi.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa, geçen yıl 120 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. 2022'de şirket 102 milyon yolcu taşımıştı.

Bu arada, Lufthansa yer hizmetleri personeli geçen hafta ücret artışı için greve giderken, dün de kabin personeli yüzde 15'lik ücret artışı talebiyle gelecek günlerde grev kararı almıştı.