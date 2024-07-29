Lufthansa ve Avusturya Havayolları İsrail uçuşlarını iptal etti - Son Dakika
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Lufthansa ve Avusturya Havayolları İsrail uçuşlarını iptal etti

Almanya havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya Havayolları, bugün yapılacak İsrail uçuşlarını iptal etti. İsrail'e seferleri durdurma kararının ne kadar süreyle alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu karar, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz'da planlanan tüm uçuşların iptal edilmesinin ardından alındı. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yapılan roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

29.07.2024 15:09
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Almanya havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya Havayolları'nın bugün yapılacak İsrail uçuşlarını iptal ettiği duyuruldu.

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lufthansa ve Avusturya havayolu şirketleri bugün yapılacak Tel Aviv uçuşlarını durdurdu. İsrail'e seferleri durdurma kararının ne kadar süreyle alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bu sabahtan itibaren bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lufthansa ve Avusturya Havayolları İsrail uçuşlarını iptal etti - Son Dakika

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