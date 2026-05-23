Luhansk'taki Koleje İHA Saldırısı: Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

23.05.2026 22:37
Ukrayna ordusunun Luhansk'taki koleje düzenlediği İHA saldırısında ölü sayısı 18'e çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilhak edilen Luhansk bölgesindeki bir koleje, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki bir koleje insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırı sonucu ölü sayısının arttığı kaydedilen açıklamada, "2 cansız bedene daha ulaşıldı. 18 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında 3 kişi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna ordusunun dün Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki koleje, İHA saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı, 15 kişi ise kayıp durumda." ifadelerini kullanmıştı.

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Paseçnik, bugün yaptığı açıklamada, ölenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA

