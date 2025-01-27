Lukaşenko Belarus Seçimlerini Kazandı

MİNSK, 27 Ocak (Xinhua) -- Aleksandr Lukaşenko, ilk sonuçlara göre Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı.
Belarus Merkez Seçim Komisyonu'nun pazartesi günü erken saatlerde açıkladığı sonuçlara göre Lukaşenko oyların yüzde 86,82'sini alarak seçimin galibi olurken, Sergey Sırankov yüzde 3,21, Oleg Gaydukeviç yüzde 2,02, Anna Kanopatskaya yüzde 1,86 ve Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,74 oy aldı.
Belarus yasalarına göre oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan aday seçimleri kazanmış sayılıyor.
Belarus'ta cumhurbaşkanları beş yıllığına doğrudan oyla seçiliyor. Seçim komisyonu, oylamanın nihai sonuçlarını en geç 5 Şubat'ta açıklayacak.
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