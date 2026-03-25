Lukaşenko Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaşan Lukaşenko, havalimanında Kuzey Kore Başbakan Birinci Yardımcısı Kim Tok Hun ve Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov tarafından karşılandı.

Lukaşenko, Pyongyang'daki Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret ederek eski Kuzey Kore liderlerine saygılarını sundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine 25-26 Mart'ta Pyongyang'da temaslarda bulunacak.

Lukaşenko ve Kim'in yapacağı görüşmede, Belarus ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, diğer karşılıklı ilgi alanlarının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınacak.

Lukaşenko ve Kim, Eylül 2025'te Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti.