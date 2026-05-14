Luksor'da Tarihi Mezarlar Ziyarete Açıldı

14.05.2026 21:43
Mısır'ın Luksor kentindeki 18'inci Hanedanlık'a ait mezarlar, restorasyon sonrası ilk kez açıldı.

Mısır'ın güneyindeki Luksor kentinin El-Khokha bölgesinde yer alan, Amenhotep Rabouya (TT416) ve oğlu Samut'a (TT417) ait tarihi mezarların, yıllar süren kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldığı bildirildi.

2015 yılında gerçekleştirilen kazılar sırasında keşfedilen ve 18'inci Hanedanlık dönemine (Yeni Krallık) uzanan mezarlar, duvarlarındaki dönemin günlük yaşamını ve cenaze ritüellerini yansıtan tasvirlerle dikkat çekiyor.

Mısır yerel basınına göre, Mısır Turizm Bakanı Şerif Fethi, Luksor Valisi Abdulmuttalib Umara ve Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam Afifi Luksor'un el-Khokha bölgesindeki iki tarihi mezarın açılışını gerçekleştirdi.

Duvarlarında dönemin günlük yaşamını ve cenaze ritüellerini yansıtan tasvirlerin yer aldığı mezarların, Yeni Krallık dönemine ait sanat ve mimari anlayışına ışık tuttuğu ifade edildi.

Haberlerde, restorasyon çalışmalarının yalnızca duvar resimlerinin korunmasıyla sınırlı olmadığı, mezarların mimari yapısının güçlendirilmesi ve ziyaret altyapısının geliştirilmesini de kapsadığı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında duvarlardaki tarihi sahnelerin hassas tekniklerle restore edildiği, çatlakların onarıldığı, renklerin güçlendirilerek koruma altına alındığı ve biriken molozların temizlendiği aktarıldı.

Ayrıca ziyaretçilerin bölgeyi daha rahat gezebilmesi amacıyla ahşap yürüyüş platformları ve modern aydınlatma sistemi kurulduğu, dış avlunun düzenlendiği ve taş merdivenler inşa edildiği bildirildi.

Mezar alanına Arapça ve İngilizce bilgilendirme levhaları yerleştirildiği, ziyaretçiler için gölgelikler ile oturma alanları oluşturulduğu ve bölge hakkında tanıtıcı broşür hazırlandığı ifade edildi.

Açılış töreni sırasında Bakan Fethi ile Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Afifi'nin, restorasyon çalışmalarında görev alan arkeolojik ekip ve işçileri de onurlandırdığı belirtildi.

Haberlerde, iki mezarın da 18'inci Hanedanlık döneminde yaygın olarak kullanılan "T" biçimli mimari plana sahip olduğu kaydedildi.

Mezarların yatay salonlarında günlük yaşamı tasvir eden sahnelerin, uzun koridorlarında ise cenaze ritüellerine ilişkin resimlerin bulunduğu ifade edildi.

Haberlerde ayrıca, mezarların sonraki dönemlerde yeniden kullanıldığı ve bu süreçte yeni odalar ile defin kuyuları gibi ek mimari unsurların yapıldığı bildirildi.

Rabouya mezarında tarım faaliyetleri ve cenaze ritüellerini gösteren sahnelerin öne çıktığı belirtilen açıklamada, özellikle "Tanrıça Renenutet'e adak sunumunu" gösteren nadir bir tasvirin dikkati çektiği aktarıldı.

Tamamlanmamış olmasına rağmen Samut mezarının da yüksek kaliteli sanatsal süslemelere sahip olduğu ve dönemin sanat anlayışına ilişkin önemli detaylar barındırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA

