Lula da Silva İkinci Ameliyatını Geçirdi - Son Dakika
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Lula da Silva İkinci Ameliyatını Geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, beyin kanaması sonrası ikinci bir başarılı operasyon geçirdi.

13.12.2024 01:16
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle 10 Aralık'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından ikinci bir operasyon geçirdi.

Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesi doktorlarından Roberto Kalil, Lula da Silva'ya gelecekte oluşabilecek kafa içi kanamaları önlemek amacıyla başarılı bir operasyon daha yapıldığını belirtti.

Ameliyatın yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Kalil, bu işlemin ilk operasyonu tamamlayıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

Kalil, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın uyandırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kalil, Lula da Silva'nın sağlık durumuna ilişkin daha fazla detayın, ilerleyen saatlerde düzenlenecek bir basın toplantısında paylaşılacağını ifade etti.

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Lula da Silva, beynindeki kanama nedeniyle 10 Aralık'ta acilen ameliyata alınmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından ameliyatın gerekli görüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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