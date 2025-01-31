Lula'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı

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BRASİLİA, 31 Ocak (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Brezilya ürünlerine gümrük vergisi uygulaması halinde uygun şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Lula da Silva, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "ABD'ye saygı duymak istiyorum, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Brezilya'ya saygı duymasını istiyorum, hepsi bu. Eğer Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, ben de buna karşılık veririm" dedi.

Lula da Silva, ABD ile "nezaket" ve "saygı" çerçevesinde bir ilişki sürdürme beklentisini dile getirdi.

Lula da Silva, Brezilya ile ABD arasındaki ticari ilişkinin bazı kişilerce "abartıldığını", ancak yine de bu ilişkinin saygı çerçevesinde sürdürülmesini ve hatta artırılmasını temenni ettiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre ABD, 2024 yılında Brezilya'nın en büyük ikinci ticaret ortağı oldu.