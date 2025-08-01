Lula: Egemenlik Brezilya'nın Temel Direği

BRASİLİA, 1 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ulusal egemenliğin ülkesinin temel direği olduğunu belirterek ABD ile yaşanan gerilim sürecinde uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Perşembe günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Egemenlik olmadan Brezilya var olamaz" diyen Lula da Silva, mevcut Brezilya hükümetinin ABD'ye karşı "olağandışı ve olağanüstü bir tehdit" oluşturduğunu öne süren ABD Başkanı Donald Trump'ın artan baskılarına boyun eğmeyeceğinin altını çizdi.

Açıklamasına egemenliğin, devletin temel ilkelerinden biri olarak güvence altına alındığı Brezilya Anayasası'nın ilk maddesinin görselini de ekleyen Lula da Silva, "Özgürlük ve bağımsızlığımızı bize egemenlik sağlamaktadır. Egemenlik, bir halkın kendi kaderi üzerinde sahip olduğu yetkidir. Bir ülkenin kendi yolunu belirleme, kaynaklarını koruma, topraklarını gözetme ve çıkarlarını savunma yeteneğidir. Egemenlik, özgür, adil ve destekleyici bir toplum inşa etme hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD ve Trump'a açıkça atıfta bulunmayan Lula da Silva, "uluslararası işbirliğinin" önemine dikkat çekerek çok taraflılığı desteklemeye kararlı olduklarını ifade etti.