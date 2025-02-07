(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali, 9- 27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir ay sürecek festivalde Lüleburgaz'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden ekipler gösterilerini sunacak.
1. Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali, 9 Mart'ta yapılacak festival yürüyüşü ile başlayacak. Festivale üniversiteler, çevre il ve ilçelerden amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatro ekipleri katılacak. Festival etkinlikleri arasında söyleşiler, atölyeler ve hafta sonları çocuk tiyatroları yer alacak. Festival, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali 2025'te Başlıyor - Son Dakika
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