Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali, Sanatseverleri Buluşturdu

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali, hafta sonu düzenlenen atölye çalışmaları ve sahnelenen tiyatro oyunlarıyla yüzlerce sanatseveri ağırladı.

Lüleburgaz Amatör Tiyatro Festivali, hafta sonu atölye çalışmaları ve tiyatro oyunlarıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Festivalde 15 Mart'ta oyuncu Ceren Erginsoy ile 'Drama Atölyesi' gerçekleştirildi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) düzenlenen atölye çalışmasına ilgi yoğun oldu.

Atölye çalışmasının ardından oyuncu Erginsoy'a plaketini Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Samet Servet verdi. Festival kapsamında 15 Mart'ta LYSA'da Sarıyer Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Neşeli Günler' adlı oyunu da çok sayıda çocuk izleyici takip etti. 15 Mart akşamı ise Üç Beş Sanat tarafından 'Şen Şakrak Kabare' adlı oyun sahnelendi. Oyunun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl ekibe plaket verdi.

16 Mart'ta LYSA'da oyuncu, yönetmen, oyun yazarı Hamit Demir'in katılımıyla 'Yaratıcı Drama Atölyesi' gerçekleştirildi. Aynı gün saat 15.00'te LYSA'da yine Hamit Demir'in performansıyla 'Masalcı' adlı çocuk oyunu izleyici ile buluştu. Oyun sonrasında Hamit Demir'e plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş verdi.

Festival 27 Mart'a kadar LYSA'da devam edecek.