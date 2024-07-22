Lüleburgaz Belediyesi Ana Kanalizasyon Hattını Yeniliyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırımlar kapsamında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ana kanalizasyon hattında yenileme çalışması başlattı.
Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana kanalizasyon hattında yenileme çalışması yürütüyor. Ekipler, ana kollektör kanalizasyon hattındaki arızaları tespit ederek birer birer yeniliyor.
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