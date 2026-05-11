Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu'na Ödül

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 19 şehirden 111 koronun katıldığı 11. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali'nde, Prof. Dr. Suna Çevik adına verilen "Suna Çevik Teşvik Ödülü"nün sahibi oldu.
Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (SANSEV) düzenlediği "SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali", 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 19 şehirden 111 koronun katıldığı festivalde, kenti Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu temsil etti.
Koro, Türkiye'de koro müziğinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Suna Çevik adına verilen "Suna Çevik Teşvik Ödülü"nün sahibi oldu.
