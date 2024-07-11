Lüleburgaz Belediyesi Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek durakları Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde üretmeye devam ediyor. Belediye'nin durakları kendi atölyesinde kendi imkanlarıyla üretmesi ile yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, kentin çeşitli yerlerine yerleştirilecek durakları kendi atölyesinde üretmeye devam ediyor. Belediye'ye ait Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen duraklar, vatandaşların taleplerine göre ihtiyaç duyulan alanlara konumlandırılıyor. Piyasa değeri ortalama 100 bin TL olan duraklar, Belediye'nin kendi üretimi ile yaklaşık 38 bin TL'ye mal ediliyor. Bu sayede duraklar piyasadan yüzde 60 daha uygun maliyetle üretilmiş oluyor.