Lüleburgaz Belediyesi, Son 1 Yılda Depreme Dayanıksız 49 Binayı Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lüleburgaz Belediyesi, Son 1 Yılda Depreme Dayanıksız 49 Binayı Yıktı

03.02.2026 14:24  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son bir yıl içinde deprem riski taşıdığı belirlenen 49 bina yıkılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, afet çalışmaları kapsamında son 1 yıl içinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve güvenliği tehdit eden 49 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, güvenliği tehdit eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, son 1 yıl içinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi kapsamında 23 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Öte yandan, kent genelinde Kentsel Dönüşüm kapsamında 26 adet bina daha yıkıldı. Tespit edilen metruk binaların yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkım aşamasına geçiliyor.

2026 yılı içerisinde de güvenlik açısından risk oluşturan yaklaşık 30 binanın daha yıkılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi, Son 1 Yılda Depreme Dayanıksız 49 Binayı Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi, Son 1 Yılda Depreme Dayanıksız 49 Binayı Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.