Lüleburgaz Belediyesi, Son 1 Yılda Depreme Dayanıksız 49 Binayı Yıktı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, afet çalışmaları kapsamında son 1 yıl içinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve güvenliği tehdit eden 49 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Lüleburgaz Belediyesi, güvenliği tehdit eden metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, son 1 yıl içinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi kapsamında 23 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Öte yandan, kent genelinde Kentsel Dönüşüm kapsamında 26 adet bina daha yıkıldı. Tespit edilen metruk binaların yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkım aşamasına geçiliyor.

2026 yılı içerisinde de güvenlik açısından risk oluşturan yaklaşık 30 binanın daha yıkılması planlanıyor.