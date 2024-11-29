Lüleburgaz Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ile DİSK Genel- İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Törenin ardından işçilere seslenen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sürdürülebilir bir ücret politikasıyla sizleri de mutlu edecek bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Belediyemize ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK Genel- İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde dün gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı olarak anlaşmaya varılması ile imzalar atıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Başkan Gerenli, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı bütün temsilci arkadaşlarıma, DİSK Genel İş Sendikası'nın Trakya temsilcilerine ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zor ekonomik şartların yaşandığı dönemde emeğin hakkını en iyi şekilde verebilmek için bu samimiyetime lütfen inanın, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar da hakkını alabilmek için çok iyi mücadele ettiler ve sonuçta sürdürülebilir bir ücret politikasıyla sizleri de mutlu edecek bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Benim en büyük isteğim şu; sizin aldığını ücretler tartışılmasın, işinizin karşılığını en iyi şekilde yapmaya çalışın. Görevinizi yaparken, eve paranızı götürürken, akşam yatarken lütfen bunu düşünün vicdanınızla ve emeğin karşılığını vererek çalışın. Toplu iş sözleşmemiz belediyemize ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun."