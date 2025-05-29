(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, "Mahalle Muhtarları Koordinasyon Toplantısı" düzenledi. Toplantıda muhtarlara seslenen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Siz, seçilmiş ve birinci basamakta, birebir komşularımızla ilişki kuran insanlar olarak bizim için son derece değerlisiniz ve bu iş birliğinin sürekli olarak artarak devam etmesi en önemli nokta" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarının katılımıyla "Mahalle Muhtarları Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve mahalle muhtarları katıldı.

Özel Kalem Müdürü Macit Yenice'nin moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Lüleburgaz Belediyesi'nin iletişim kanalları ve Çağrı Merkezi'nin önemini anlatılarak, muhtarların mahalleleriyle ilgili görüş ve önerileri alındı.

"Siz muhtarlarımız demokrasinin en önemli taşlarısınız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Murat Gerenli, şunları söyledi:

"Bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz için çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Siz muhtarlarımız demokrasinin en önemli taşlarısınız. Özellikle yerel yönetimler ve merkezi yönetimi halkımızın, komşularımızın ilişkilerini kurmasında siz, seçilmiş ve birinci basamakta, birebir komşularımızla ilişki kuran insanlar olarak bizim için son derece değerlisiniz ve bu iş birliğinin sürekli olarak artarak devam etmesi her şeyin sevgiyle başladığı, çağdaş cumhuriyet kenti vizyonumuz olan Lüleburgaz'da daha güzel günleri görebilmek, komşularımızın huzurlu, mutlu ve daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak için en önemli nokta. Bu toplantıların devamı mutlaka olacak. Ama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliğimiz ve elimizdeki imkanlar ve yasaların, yönetmeliklerin izin verdiği çerçevede halkımıza, komşularımıza hizmetimiz hep beraber devam edecek."

Çağrı Merkezi verileri paylaşıldı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Ahmet Cem Sain toplantıda muhtarlarla hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla iletişimin önemine vurgu yaptı. Lüleburgaz Belediyesi'nin Çağrı Merkezi'nin sorunlara hızlı ve etkili çözüm açısından kilit rol üstlendiğini belirten Sain, sunumunda Çağrı Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana yıllara göre aldığı çağrı sayılarını, konu ve müdürlükler bazlı çağrı sayılarını paylaştı. Sain, Çağrı Merkezi'ne 2022 yılında 30 bin 100, 2023 yılında 34 bin 529, 2024 yılında ise 40 bin 198 çağrı geldiğini, 1 Nisan 2024-25 Mayıs 2025 arasındaki dönemde mahalle muhtarlarınca 978 kez Çağrı Merkezi'ne ulaştığını kaydetti.

Toplantıda daha sonra mahalle muhtarının mahalleleriyle ilgili görüş ve önerileri alındı.