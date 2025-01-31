Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Aile Desteği Programı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Aile Desteği Programı Başvuruları Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi, üniversitede okuyan çocukları olan ailelere yönelik 'Üniversiteli Aile Desteği Programı'na başvuruları 3 Şubat 2025 tarihinde alacak. Daha önce 2,6 milyon TL destek sağlanan program, başvuru şartlarını taşıyan ailelere maddi yardım sunuyor.

31.01.2025 10:27  Güncelleme: 11:24
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı 'Üniversiteli Aile Desteği Programı'na başvurular, 3 Şubat 2025 tarihinde başlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin çocukları üniversitede öğrenim gören aileler için sürdürdüğü 'Üniversiteli Aile Desteği Programı' başvuruları başlıyor. 3 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak başvurularda gerekli şartları taşıyan aileler, destekten yararlanabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin başlattığı program ile çocukları üniversitelerde eğitim gören ailelere bugüne kadar 2,6 milyon TL destek sağlandı.

Başvurular, öğrenci velisi tarafından Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ofisine yapılabilecek.

Destekten yararlanmak isteyenler için başvuru şartları

-Öğrenci velisinin Lüleburgaz Belediyesi mücavir alan içerisinde ikamet ediyor olması,

-Öğrencinin örgün/aktif ön lisans veya lisans programlarında öğrenim görüyor olması,

-Devlet Üniversitesinde örgün olarak eğitim alıyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde yüz burslu eğitim alıyor olmak,

-Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için genel not ortalaması ve yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

-Gelir durumu açısından ailenin maddi desteğe ihtiyacı olması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'nden Üniversiteli Aile Desteği Programı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

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